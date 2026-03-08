Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.0°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Masivas marchas por el Día Internacional de la Mujer en Santiago y Valparaíso

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Las calles de Santiago y Valparaíso se colmaron de mujeres que participaron de marchas, intervenciones artísticas y concentraciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de marzo.

Tanto las organizaciones feministas convocantes como gran parte de las manifestantes se enfocaron en la importancia de proteger los avances en materia de equidad y contra la violencia de género, apuntando al eventual riesgo que representa el futuro Gobierno de José Antonio Kast.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados