Masivas marchas por el Día Internacional de la Mujer en Santiago y Valparaíso
Publicado:
Las calles de Santiago y Valparaíso se colmaron de mujeres que participaron de marchas, intervenciones artísticas y concentraciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de marzo.
Tanto las organizaciones feministas convocantes como gran parte de las manifestantes se enfocaron en la importancia de proteger los avances en materia de equidad y contra la violencia de género, apuntando al eventual riesgo que representa el futuro Gobierno de José Antonio Kast.
