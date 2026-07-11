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Tópicos: País | Organismos del Estado | Contraloría

Oposición y oficialismo enfrentan visiones por presunta falta administrativa de Steinert

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Desde el FA, Tatiana Urrutia tildó los hechos denunciados por Contraloría como gravísimos, destacando la importancia de una comisión especial indagatoria en la Cámara Baja.

En la UDI, en tanto, Daniel Lilayú rechazó la opción de presentar un libelo acusatorio contra la exministra, considerándolo una maniobra partidista carente de base jurídica.

Oposición y oficialismo enfrentan visiones por presunta falta administrativa de Steinert
 ATON (archivo)

La respuesta del organismo superior llegará durante el presente mes, definiendo el curso legal de los requerimientos presentados.

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La Contraloría General de la República (CGR) emitirá durante este mes una resolución definitiva sobre el recurso de reconsideración presentado por la exministra de Seguridad Trinidad Steinert, quien busca anular el dictamen que determinó que excedió sus facultades legales durante su paso por el Gobierno.

La controversia se originó luego de que la otrora autoridad solicitara información reservada sobre funcionarios de la PDI involucrados en una causa penal que ella misma lideró en su etapa como fiscal, acción que el ente regulador calificó como fuera de sus atribuciones.

La defensa de Steinert sostiene que el organismo incurrió en errores jurídicos y que el dictamen limita las facultades propias del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, en el Congreso el tono es de máxima alerta.

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Bloques derechistas respaldan la defensa de la exjefa de seguridad pública, alegando el cumplimiento estricto de las normas vigentes. (FOTO: ATON)

Desde el Frente Amplio, la diputada Tatiana Urrutia indicó que "lo que estableció Contraloría es gravísimo, porque estamos hablando de una exministra que solo 48 horas de asumir se inmiscuyó en una causa penal vigente vinculada al crimen organizado".

"Según la propia Contraloría, actuó fuera de sus atribuciones legales. Frente a hechos de esta magnitud, no corresponde actuar por impulso, por eso solicitamos una comisión especial investigadora", explicó la parlamentaria opositora.

Mirada oficialista

Por el contrario, desde el oficialismo desestiman que el caso tenga méritos para escalar a una acusación constitucional.

El diputado Daniel Lilayú (UDI) señaló que "la idea que surge de querer ver (la opción de) una acusación constitucional. Está en todo su derecho la oposición de hacerlo, pero creo que es inconducente".

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La respuesta del organismo superior llegará durante el presente mes, definiendo el curso legal de los requerimientos presentados. (FOTO: ATON)

"No tiene una base legal para hacerlo, de tal manera que yo creo que esto es solamente una maniobra política de la oposición", enfatizó el parlamentario.

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