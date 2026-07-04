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"Costo de imagen": El factor que debe evaluar el Congreso sobre una AC contra Steinert

Publicado: | Fuente: ATON
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El analista político Marco Moreno alertó en Cooperativa sobre el "costo comunicacional" que asumiría el Congreso si decide avanzar en una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert.

"Efectivamente, el Gobierno tempranamente comenzó a advertir que aquí (si dejaba a la exfiscal en el cargo) se estaba incubando una bomba de tiempo, porque el informe de la Contraloría solicitado para que se pronunciara respecto de las acciones que había desarrollado la exministra estaban lindando en lo que podría ser una infracción constitucional", expresó.

"Ahora, lo que hay que determinar son las otras responsabilidades: administrativas, penales -si es que corresponden- o de infracción a la Constitución, como es lo que podría desprenderse de eso. Sin embargo, el recurrir a las AC parece ser una cuestión que la ciudadanía resiente cada vez más, porque encuentra que esto es solamente una distracción de los políticos para enfrentar lo que son los problemas reales", observó el decano de la Universidad Central.

Por lo tanto, "el problema es el costo comunicacional y en términos de imagen que tiene para el Congreso volver a instalar una acusación constitucional, toda vez que ya hay una responsabilidad política, porque ella fue sacada del cargo; y, en segundo lugar, porque las preocupaciones ciudadanas parecieran estar alejadas de estas disputas", señaló.

Asimismo, "recordemos que hay un proyecto de ley de un conjunto de parlamentarios para elevar el estándar que posibilite llevar adelante los libelos. Entonces, el mecanismo de la acusación constitucional hoy día es lo que está en discusión, no la infracción que habría cometido la exministra", cerró Moreno.

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