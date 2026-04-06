Director de la PDI declarará ante Comisión de Seguridad por retiro de Consuelo Peña

El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, comparece este martes ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para explicar el llamado a retiro de la exsubdirectora de Inteligencia Consuelo Peña, en medio de cuestionamientos políticos y dudas sobre una eventual intervención de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, en la decisión.

La sesión está convocada para las 14:50 horas y contempla, en una primera parte, la revisión de proyectos de ley, para luego abordar el caso de la salida de Peña, medida adoptada de forma abrupta y fuera de los periodos habituales en la institución.

El objetivo de la instancia es esclarecer si existió o no una intervención indebida o abuso de poder por parte de la ministra Steiner, luego de que la salida de la exautoridad policial se concretara pocos días después de que la secretaria de Estado asumiera el cargo.

Según se ha conocido, Steiner solicitó mediante un oficio reservado, posteriormente filtrado, información sobre el traslado de funcionarios que participaron en la investigación del denominado "clan Chen" en Iquique, causa que ella conoció cuando se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá. Entre los trasladados estaba el subprefecto Mauricio Fuentes, cercano a la ministra.

La coincidencia temporal entre esa solicitud y el retiro de Peña ha levantado sospechas en el mundo político, apuntando a una eventual "pasada de cuenta", lo que ha sido descartado por la autoridad.

Consuelo Peña, con más de 30 años de trayectoria en la PDI, fue la primera mujer en integrar el alto mando institucional, tras ser promovida en abril de 2024. Durante su carrera estuvo a cargo de áreas clave como inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria, además de participar en investigaciones de alta connotación, como el asesinato del senador Jaime Guzmán.

Desde la comisión se busca que Cerna explique, al menos, cuatro aspectos: las razones del llamado a retiro, las circunstancias en que se adoptó la decisión fuera de periodo, el mecanismo de notificación y quiénes participaron en la determinación.

No obstante, existe expectación respecto de cuánto podrá profundizar el director de la PDI, considerando que tanto la ministra como el Presidente de la República han sostenido que se trató de una decisión interna de la institución. Incluso, no se descarta que parte de la sesión sea declarada secreta.

En el oficialismo y la oposición han surgido visiones contrapuestas. El diputado socialista Raúl Leiva planteó que Cerna está en una posición compleja, al señalar que "no es dable contradecir la opinión del Presidente", mientras que el diputado Jaime Araya (PPD) sostuvo que, si la decisión fue autónoma, debe explicarse por qué se adoptó de forma "tan intempestiva".

Desde la UDI, el diputado Eduardo Cretton defendió que "los cambios en la policía se enmarcan en las atribuciones del Ministerio de Seguridad", aunque advirtió que, "de involucrar materias sensibles, la sesión debería ser reservada".

En paralelo, el senador DC Iván Flores ha sido uno de los más críticos, calificando como "falsa la versión de la ministra sobre su eventual rol en la salida de Peña", e impulsando la creación de una comisión investigadora.

Además, el caso llegó a la Contraloría, luego de que el diputado Leiva solicitara un pronunciamiento sobre la pertinencia del requerimiento de información realizado por Steinert a la PDI.