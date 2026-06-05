PDI izó la Gran Bandera Bicentenario, con el Presidente como invitado
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Un contigente de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta la Alameda para protagonizar el tradicional izamiento de la Gran Bandera Bicentenario, ubicada frente a La Moneda. A la ceremonia asistió el Presidente de la República, José Antonio Kast.
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