Tres postes del tendido eléctrico fuero derribados por el impacto de un bus RED este martes en la intersección de San Eugenio con Matta Oriente, en la comuna de Ñuñoa, Chile.

Producto del accidente, se registraron cortes de suministro eléctrico en sectores cercanos, situación reportada por Enel. Además, el tránsito debió ser suspendido y desviado en el sector debido a la presencia de cables caídos y escombros en la vía.

Equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asegurar la zona, retirar la infraestructura dañada y avanzar en la reposición del servicio.

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