Glorias Navales: Más de 2.000 uniformados desfilaron en Valparaíso
Publicado:
Fotos Destacadas
¡A puro abrazo! Alexis compartió postales de un distendido entrenamiento con Sevilla
EFE incorporó dos máquinas nuevas a la operación del Biotren
Sudamericana: El tropiezo de O'Higgins ante Boston River en el Centenario de Montevideo
Fotos Recientes
Glorias Navales: Más de 2.000 uniformados desfilaron en Valparaíso
¡A puro abrazo! Alexis compartió postales de un distendido entrenamiento con Sevilla
La formación de la UC para el crucial duelo ante Barcelona
Cerca de 2.000 uniformados participaron este jueves del tradicional desfile por el Día de las Glorias Navales en la Plaza Sotomayor de Valparaíso.
La actividad fue encabezada por el Presidente José Antonio Kast, acompañado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera, además autoridades civiles y militares.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados