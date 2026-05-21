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Glorias Navales: Más de 2.000 uniformados desfilaron en Valparaíso

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Cerca de 2.000 uniformados participaron este jueves del tradicional desfile por el Día de las Glorias Navales en la Plaza Sotomayor de Valparaíso.

La actividad fue encabezada por el Presidente José Antonio Kast, acompañado por el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera, además autoridades civiles y militares.

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