Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago7.9°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La visita a Nacional que cerró la fase de grupos para el clasificado Coquimbo Unido

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Coquimbo Unido, previamente clasificado a octavos de final, culminó su fase de grupos como puntero del Grupo B, pese a que tropezó 1-0 como forastero ante Nacional de Uruguay; cuadro que remató tercero y jugará los play-offs de la Sudamericana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados