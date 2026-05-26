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Coquimbo Unido, previamente clasificado a octavos de final, culminó su fase de grupos como puntero del Grupo B, pese a que tropezó 1-0 como forastero ante Nacional de Uruguay; cuadro que remató tercero y jugará los play-offs de la Sudamericana.
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