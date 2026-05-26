La Universidad de Playa Ancha (UPLA) otorgó su máxima distinción académica, el grado de doctor honoris causa, al destacado muralista nacional Alejandro “Mono” González; en un acto que encabezaron el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y el rector Carlos González.

El timonel universitario destacó que el lenguaje visual que hizo del muro una pedagogía ciudadana frente al terror y la censura de la dictadura: "Hace radiografías del momento, situaciones históricas, situaciones políticas, momentos conflictivos, momentos de alegría, momentos en los cual la ciudadanía tiene que colaborar y fundamentalmente en un trabajo que él desarrolla de manera colectiva también".

"Aquí estamos en un problema. El problema es que uno no trabaja para hacer esos méritos. Uno trabaja para hacer lo que decíamos, ser testigo de su tiempo. Entonces, de alguna manera también lo interesante aquí y en eso agradezco a la universidad que el reconocimiento no es el mono, sino que el reconocimiento es para una actitud de una creación o de un proceso de creación en un soporte que para nuestro tiempo, cuando nosotros empezamos a hacerlo, era inédito", dijo el galardonado artista.

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