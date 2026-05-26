UPLA invistió al muralista Alejandro "Mono" González como doctor honoris causa
Santiaguinos congelados: mínima rozó los 0°C en el centro y -1°C en comunas periféricas
El adiós de Wawrinka a Roland Garros
Bad Bunny visitó la Sagrada Familia y revolucionó a fans en Barcelona
UPLA invistió al muralista Alejandro "Mono" González como doctor honoris causa
Cabo de la Armada murió atropellado por otro funcionario en Viña del Mar
Los Knicks barrieron a los Cavs y clasificaron a las Finales NBA tras 27 años
La Universidad de Playa Ancha (UPLA) otorgó su máxima distinción académica, el grado de doctor honoris causa, al destacado muralista nacional Alejandro “Mono” González; en un acto que encabezaron el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y el rector Carlos González.
El timonel universitario destacó que el lenguaje visual que hizo del muro una pedagogía ciudadana frente al terror y la censura de la dictadura: "Hace radiografías del momento, situaciones históricas, situaciones políticas, momentos conflictivos, momentos de alegría, momentos en los cual la ciudadanía tiene que colaborar y fundamentalmente en un trabajo que él desarrolla de manera colectiva también".
"Aquí estamos en un problema. El problema es que uno no trabaja para hacer esos méritos. Uno trabaja para hacer lo que decíamos, ser testigo de su tiempo. Entonces, de alguna manera también lo interesante aquí y en eso agradezco a la universidad que el reconocimiento no es el mono, sino que el reconocimiento es para una actitud de una creación o de un proceso de creación en un soporte que para nuestro tiempo, cuando nosotros empezamos a hacerlo, era inédito", dijo el galardonado artista.