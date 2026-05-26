Basttián Yáñez y Alan Robledo lideraron la victoria 2-1 de O'Higgins sobre Millonarios en el Estadio El Campín al anotar los dos goles en el encuentro por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El descuento fue anotado por Rodrigo Contreras.

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