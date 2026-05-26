Yáñez y Robledo lideraron la victoria de O'Higgins ante Millonarios en El Campín
Publicado:
Fotos Destacadas
Yáñez y Robledo lideraron la victoria de O'Higgins ante Millonarios en El Campín
El imponente triunfo de Tabilo en su estreno en Roland Garros
Cabo de la Armada murió atropellado por otro funcionario en Viña del Mar
Fotos Recientes
Yáñez y Robledo lideraron la victoria de O'Higgins ante Millonarios en El Campín
La probable formación de Coquimbo para visitar a Nacional por la Libertadores
UPLA invistió al muralista Alejandro "Mono" González como doctor honoris causa
Basttián Yáñez y Alan Robledo lideraron la victoria 2-1 de O'Higgins sobre Millonarios en el Estadio El Campín al anotar los dos goles en el encuentro por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El descuento fue anotado por Rodrigo Contreras.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados