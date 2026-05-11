Día de la Madre se celebró en Coquimbo con show de Los Vásquez
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El popular dúo Los Vásquez fue el plato fuerte del show que se tomó el Barrio Inglés de Coquimbo el pasado domingo, con motivo del Día de la Madre, y que además sumó a artistas locales, concursos y otras actividades gratuitas, organizadas por la municipalidad local.
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