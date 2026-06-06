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El Presidente José Antonio Kast, que se encuentra de gira en la Región de Arica, encabezó esta jornada la alegoría que conmemoró los 146 años del asalto y la toma del morro de la ciudad homónima.
El Mandatario estuvo acompañado de la primera dama, María Pía Adriasola, del ministro de Defensa, Fernando Barros, y de autoridades regionales.
La alegoría es una representación histórico-patrimonial de uno de los episodios más significativos de la historia nacional y emblemáticos de la Guerra del Pacífico, ocurrido el 7 de junio de 1880.
En la puesta en escena participan cerca de 250 personas, entre efectivos militares, recreacionistas históricos, actores civiles, organizaciones culturales y voluntarios de la región; recreación que forma parte de las actividades conmemorativas del denominado "Mes de Arica".