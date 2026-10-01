Micco pide concentrar el capital político en empleo y crecimiento

El académico de la Universidad de Chile Alejandro Micco cuestionó en El Primer Café de Cooperativa el uso del capital político del Gobierno y pidió concentrarlo en reformas que contribuyan a recuperar el empleo y el crecimiento.

El economista sostuvo que el Ejecutivo contaba con un respaldo importante al inicio de su gestión, pero que lo ha desgastado en decisiones y propuestas que dificultaron la construcción de acuerdos.

"Creo -dijo- que el tema de gastar capital político en el 'bencinazo' no fue bueno; ahora en jugar en 'balas pasadas' en varias cosas de las medidas que se han hecho. Y lo más claro y específico es la reforma de seguridad, donde el Gobierno pone proyectos que van como tres pueblos pasados, que tienen costo de capital político que es el más escaso".

Micco también apuntó a la reforma constitucional de seguridad como un ejemplo de una iniciativa cuyo costo político, a su juicio, pudo haberse destinado a otras prioridades.

"Ese capital político se debería estar poniendo hoy día en temas de empleo", sostuvo.

Reformas que requieren acuerdos

Micco explicó que existen cambios que pueden favorecer la actividad económica sin exigir grandes recursos fiscales, pero que necesitan respaldo político para concretarse.

Entre ellos mencionó ajustes al funcionamiento de la jornada de 40 horas y a la definición de las tareas que puede desempeñar un trabajador dentro de una empresa.

"Si quiero gastar capital político, gastémoslo en cosas que creemos que realmente pueden ayudar al empleo", planteó.

El académico también cuestionó la búsqueda de aprobaciones legislativas estrechas y sostuvo que esa estrategia dificulta generar el efecto positivo sobre las expectativas que el Gobierno espera de sus reformas.

Ominami pide esfuerzos equilibrados

El presidente de Chile 21, Carlos Ominami, coincidió en la importancia de la conducción política y reprochó la falta de una convocatoria a acuerdos más amplios.

"La buena manera de usar el capital político es crear condiciones para generar acuerdos más amplios que mantengan la línea, la orientación esencial que tiene el gobierno", señaló.

El exministro sostuvo que una negociación sobre flexibilización laboral debe contemplar concesiones de los distintos actores, especialmente si se discute junto con rebajas tributarias para las empresas.

"La manera de construir un acuerdo es buscar un punto en donde cada sector pueda hacer un esfuerzo, pueda hacer un sacrificio", afirmó.

A su juicio, pedir ajustes a los trabajadores mientras se reducen los impuestos empresariales no ofrece una base equilibrada para alcanzar ese entendimiento.

Agostini llama a priorizar

El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez Claudio Agostini coincidió en que las reformas enfrentan dificultades políticas, tanto por su eventual impopularidad como por la resistencia de grupos de interés.

"Cada Gobierno tiene algún capital político para gastarse y hacer una o dos reformas, y no 50, porque no da", sostuvo.

Agostini llamó a priorizar cambios en empleo, inversión, funcionamiento del sector público y libre competencia, y a construir acuerdos que permitan avanzar pese a las resistencias de los sectores afectados.