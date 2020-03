El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, condenó los hechos de violencia registrados en los últimos meses desde el estallido, acusando también "harto silencio cómplice como de miedo a la calle, de decir 'no me gusta vivir en una sociedad en que gratuitamente se ofende a los presidentes, se toma la calle quien quiere, el que más grita cree que hay que ponerle prioridad en la agenda social primero". Frente a ello, sostuvo que "la violencia que ejerce una presión o una oposición social y que pone ansioso a los políticos termina trastocando la agenda de un país (...) no quiero que la violencia defina dónde está la agenda".

