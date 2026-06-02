Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago16.8°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Sala Cuna Universal: Gobierno presentará indicaciones para eliminar "castigo" a contratación femenina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Ejecutivo ingresará los puntos legislativos este 15 de junio para asegurar la sostenibilidad y gradualidad del sistema.

La propuesta busca derogar la normativa del artículo 203 del Código del Trabajo que afecta a empresas con menos de 20 trabajadoras.

Sala Cuna Universal: Gobierno presentará indicaciones para eliminar
 ATON (referencial)

La ministra de la Mujer, Judith Marín, enfatiza que el proyecto terminará con la injusta decisión entre el empleo y el cuidado infantil.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El debate por la Sala Cuna Universal tomó un nuevo impulso tras los compromisos adquiridos en la reciente Cuenta Pública, en la que el Presidente José Antonio Kast prometió una propuesta con "gradualidad, responsabilidad y sostenibilidad".

Para avanzar en la iniciativa, el Gobierno fijó para el próximo 15 de junio el ingreso de las indicaciones clave que buscan transformar el acceso a este beneficio, con un enfoque en la responsabilidad financiera y la eliminación de barreras históricas para las mujeres en el mercado del trabajo.

Uno de los pilares de la reforma es terminar con el llamado "desincentivo" del artículo 203 del Código del Trabajo. Actualmente, la ley obliga a las empresas a proveer sala cuna solo cuando cuentan con 20 o más trabajadoras contratadas, lo que en la práctica ha frenado la contratación femenina en diversos sectores.

Al respecto, la ministra de la Mujer, Judith Marín, fue enfática en señalar que como Gobierno creen "que es fundamental acabar con esta injusticia y con este desincentivo a la contratación femenina".

Imagen foto_00000002
Ministra de la Mujer, Judith Marín, enfatiza que el proyecto terminará con la injusta decisión entre el empleo y el cuidado infantil. (FOTO: ATON)

"Es por eso por lo que, junto a los ministerios del Trabajo y de Educación, estamos elaborando indicaciones que contemplen la sostenibilidad financiera para entregar seguridad, también contemplan la gradualidad y una rigurosidad técnica", enfatizó la secretaria de Estado.

Impacto económico y la brecha de participación

En tanto, expertos aseguran que las cifras respaldan la necesidad de una reforma profunda. La normativa vigente no solo dificulta el empleo, sino que impacta directamente en la equidad de ingresos y oportunidades.

El economista Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finis Terrae, afirmó que "es necesario que la ley de Sala Cuna avance a la brevedad", dado que en la actualidad "hay una discriminación hacia las mujeres escrita en el Código del Trabajo, en el artículo 203, que genera un desincentivo a contratar mujeres".

Según explicó el experto, "es importante que el costo de la sala cuna sea abarcado por todos los chilenos y no solamente por las mujeres, lo cual genera que tengan mayor desempleo, así como también una diferencia de 20 puntos en la participación laboral respecto de los hombres".

Imagen foto_00000004
Expertos advierten que la legislación actual genera una brecha de 20 puntos en la participación laboral de las mujeres frente a los hombres. (FOTO: Cooperativa)

Visión de los gremios: sostenibilidad y rol del Estado

Por su parte, el sector privado mostró su disposición a avanzar, pero bajo criterios de certidumbre económica. La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) planteó la necesidad de un modelo de financiamiento donde el fisco tenga un papel preponderante.

"Proponemos resguardar tres principios clave: garantizar la certeza y predictibilidad de los costos para las empresas, evitando cargas imprevistas; definir un aporte empresarial directo, acotado y equitativo entre todos los actores; y establecer un esquema de financiamiento de largo plazo en que el Estado asuma un rol central como garante del sistema, a través de un diseño fiscal responsable que evite trasladar presiones adicionales a los empleadores y a los trabajadores", precisó María Teresa Vial, presidenta de la CCS.

Imagen foto_00000003
Gremios empresariales solicitan que el Estado asuma un rol de garante central en el financiamiento para evitar cargas imprevistas. (FOTO: ATON)

Con las cartas sobre la mesa y un plazo legislativo a la vuelta de la esquina, el éxito de la Sala Cuna Universal dependerá de la capacidad de conciliar la urgencia social con la estabilidad económica y la celeridad en la tramitación parlamentaria.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada