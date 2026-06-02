Sala Cuna Universal: Gobierno presentará indicaciones para eliminar "castigo" a contratación femenina

El debate por la Sala Cuna Universal tomó un nuevo impulso tras los compromisos adquiridos en la reciente Cuenta Pública, en la que el Presidente José Antonio Kast prometió una propuesta con "gradualidad, responsabilidad y sostenibilidad".

Para avanzar en la iniciativa, el Gobierno fijó para el próximo 15 de junio el ingreso de las indicaciones clave que buscan transformar el acceso a este beneficio, con un enfoque en la responsabilidad financiera y la eliminación de barreras históricas para las mujeres en el mercado del trabajo.

Uno de los pilares de la reforma es terminar con el llamado "desincentivo" del artículo 203 del Código del Trabajo. Actualmente, la ley obliga a las empresas a proveer sala cuna solo cuando cuentan con 20 o más trabajadoras contratadas, lo que en la práctica ha frenado la contratación femenina en diversos sectores.

Al respecto, la ministra de la Mujer, Judith Marín, fue enfática en señalar que como Gobierno creen "que es fundamental acabar con esta injusticia y con este desincentivo a la contratación femenina".

Ministra de la Mujer, Judith Marín, enfatiza que el proyecto terminará con la injusta decisión entre el empleo y el cuidado infantil. (FOTO: ATON)

"Es por eso por lo que, junto a los ministerios del Trabajo y de Educación, estamos elaborando indicaciones que contemplen la sostenibilidad financiera para entregar seguridad, también contemplan la gradualidad y una rigurosidad técnica", enfatizó la secretaria de Estado.

Impacto económico y la brecha de participación

En tanto, expertos aseguran que las cifras respaldan la necesidad de una reforma profunda. La normativa vigente no solo dificulta el empleo, sino que impacta directamente en la equidad de ingresos y oportunidades.

El economista Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finis Terrae, afirmó que "es necesario que la ley de Sala Cuna avance a la brevedad", dado que en la actualidad "hay una discriminación hacia las mujeres escrita en el Código del Trabajo, en el artículo 203, que genera un desincentivo a contratar mujeres".

Según explicó el experto, "es importante que el costo de la sala cuna sea abarcado por todos los chilenos y no solamente por las mujeres, lo cual genera que tengan mayor desempleo, así como también una diferencia de 20 puntos en la participación laboral respecto de los hombres".

Expertos advierten que la legislación actual genera una brecha de 20 puntos en la participación laboral de las mujeres frente a los hombres. (FOTO: Cooperativa)

Visión de los gremios: sostenibilidad y rol del Estado

Por su parte, el sector privado mostró su disposición a avanzar, pero bajo criterios de certidumbre económica. La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) planteó la necesidad de un modelo de financiamiento donde el fisco tenga un papel preponderante.

"Proponemos resguardar tres principios clave: garantizar la certeza y predictibilidad de los costos para las empresas, evitando cargas imprevistas; definir un aporte empresarial directo, acotado y equitativo entre todos los actores; y establecer un esquema de financiamiento de largo plazo en que el Estado asuma un rol central como garante del sistema, a través de un diseño fiscal responsable que evite trasladar presiones adicionales a los empleadores y a los trabajadores", precisó María Teresa Vial, presidenta de la CCS.

Gremios empresariales solicitan que el Estado asuma un rol de garante central en el financiamiento para evitar cargas imprevistas. (FOTO: ATON)

Con las cartas sobre la mesa y un plazo legislativo a la vuelta de la esquina, el éxito de la Sala Cuna Universal dependerá de la capacidad de conciliar la urgencia social con la estabilidad económica y la celeridad en la tramitación parlamentaria.