Tras la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, la presidenta ejecutiva de la Fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann, expresó su preocupación por la demora en la tramitación del proyecto de sala cuna universal, cuyas indicaciones se presentarán recién el 15 de junio.

En diálogo con Lo Que Queda del Día, la abogada recordó que el Mandatario se comprometió en campaña a promulgar esta norma en sus primeros 90 días, meta que no se cumplió.

"Valoramos mucho que esto también se haya reforzado por parte del Presidente de la República, pero la verdad es que no escuchamos en ningún minuto el discurso del Presidente la palabra 'urgencia' frente a la urgencia de desempleo femenino que tenemos en Chile", señaló la ejecutiva, advirtiendo que "el 100% del aumento del desempleo nuevamente fue exclusivamente de mujeres", alcanzando un 28% en el segmento joven.

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