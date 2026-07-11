Flores: La jugarreta de Quiroz al PPD obliga a la oposición a unirse contra la megarreforma

El senador Iván Flores (DC) afirmó que la estrategia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de modificar a última hora los puntos pactados con parlamentarios del PPD sobre la megarreforma obliga a las fuerzas de oposición a unirse en contra del proyecto estrella del Gobierno.

La polémica se originó ayer luego de que el jefe de la billetera fiscal ingresara una indicación que rebajaba el impuesto corporativo al 22%, lo que gatilló una dura ofensiva de los senadores del PPD con los que había acordado -el miércoles- una invariabilidad tributaria escalonada, quienes acusaron "mala fe" y dieron por quebrado el pacto.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario reconoció que si bien pudo excederse en sus calificativos iniciales hacia sus pares del PPD por el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, "la jugarreta de que por debajo le presentaron una indicación bajándole todavía más al impuesto, hace que la oposición hoy día diga: 'hay que juntarse'".

"Todo el país vio, escuchó o leyó que Quiroz no cumplió su compromiso con estos tres senadores (Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal) que habían, de buena fe, intentado mejorar algo que para los especialistas no se mejora, la invariabilidad tributaria, que no ha demostrado ser en ninguna parte del mundo un mecanismo para la reactivación económica", cuestionó.

"Entonces, cuando Quiroz llega a este acuerdo y, al día siguiente, presenta la indicación cambiada con letra chica y le baja un punto más a los empresarios, evidentemente esto no es serio. (Quiroz) siempre va a querer más, siempre con la operación 'Gualato', siempre para adentro, y los sorprendió con un punto menos en la recaudación tributaria todavía", apuntó el senador.

En esa línea, Flores reiteró: "Cuando hacen esa jugarreta, esa cochinadita pequeña, lo único que queda es juntarnos como oposición para enfrentar entre todos un asunto que, más allá de un gallito político, es una obligación ética de señalarle al Gobierno que no estamos disponibles para apoyar una reforma tributaria que es tremendamente riesgosa".

"Dejar de lado nuestros intereses personales"

El senador Flores hizo un llamado al bloque opositor a "dejar de lado nuestros personalismos, nuestros intereses personales políticos, dejar de pensar en eventuales precandidaturas presidenciales y tener hoy día, en un momento que es muy importante para Chile, un sentido de unidad para decir: 'pongámonos de acuerdo y esto es lo que vamos a hacer todos'."

"Actuemos en consecuencia, con más generosidad política y más claridad política de lo que hay que hacer como sector más allá de como partido. Dejemos que quienes hoy día conducen las bancadas se pongan de acuerdo sin miraditas de soslayo, sin palabras que generan crispación al interior de la oposición, y actuemos como oposición", enfatizó.

En ese sentido, el legislador democratacristiano aseguró que al actuar en bloque "tenemos el escenario casi empatado (en la tramitación de la megarreforma en el Senado). Podría ser que el Gobierno gane por un voto, pero ya se ha dicho que vamos a concurrir al Tribunal Constitucional porque esta reforma no le hace bien a Chile".