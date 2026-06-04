La futura rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, expresó en Cooperativa que "la toma no es una forma válida de movilización" y que el carácter "inadecuado" de dicho método termina "nublando causas (estudiantiles) legtítimas".

"Hay situaciones actualmente en la universidad y (específicamente) en el campus Juan Gómez Millas en particular, donde los estudiantes votaron un paro (por sus demandas de salud mental), pero otro grupo de estudiantes se lo tomó. Y nosotros estamos conversando con ellos para que entiendan que tenemos que ponernos de acuerdo respecto de cuáles son las modalidades adecuadas para poder establecer sus requerimientos y necesidades", señaló la ingeniera comercial.

"Muchas veces lo que pasa es que hay causas que son legítimas, pero las formas de movilización (para exigirlas), en particular las tomas, no la encontramos adecuada. Es una forma de imponer la voluntad de algunos por sobre el resto, en el sentido de que hay alumnos que no pueden ir al campus o que no tienen lugares adecuados para estudiar en sus casas", afirmó.

"No validamos las tomas como una forma adecuada de movilización. La toma no es una forma válida de movilización y las causas legítimas se nublan por el hecho de que el método (para demandarlas) no es adecuado. Las personas que están a cargo actualmente en la universidad están trabajando para que se terminen", subrayó Mizala.

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