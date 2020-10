La secretaria general de Evópoli, Luz Poblete, valoró en El Primer Café una eventual reforma a Carabineros pues podría evitar que se repitan situaciones como la del caso Pío Nono, "pero también darle protección a todo el resto de los chilenos frente a manifestaciones violentas", o bien, ante la violencia en La Araucanía. "Hay que avanzar en ambas cosas y no dividirlas. No se trata de un empate, si no que de visualizar esto como algo transversal".

LEER ARTICULO COMPLETO