Ubilla repasa agenda ACOT del Gobierno: "No la siento como una propuesta partisana"

El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) destacó los ejes de la recientemente anunciada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno y aseguró que no se trata de "una propuesta partisana", sino que responde a "una necesidad fundamental" para atender las demandas de seguridad.

En entrevista con La Tercera, el director del Área Política de Libertad y Desarrollo analizó la propuesta del Presidente José Antonio Kast -que agrupa 19 proyectos de ley ya en el Congreso, nueve iniciativas nuevas y una reforma constitucional- y afirmó que la oposición no tendrá "mucho espacio" para oponerse a su implementación.

"Lo que están haciendo el Presidente y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, es empezar a abordar aspectos que han quedado pendientes. Si bien era urgente empezar con lo económico, no podía demorar mucho tiempo en abordar los temas de seguridad", aseveró el sociólogo.

"Me parece que la Constitución es un instrumento que debe considerarse para darle más seguridad a la sociedad, siempre y cuando esté ahí -en la Carta Fundamental- la clave para solucionar el problema", dijo Ubilla. (FOTO: ATON).

Al ser requerido por el copamiento legislativo contenido en la agenda, Ubilla planteó que "no la llamaría ofensiva (parlamentaria), la llamaría consecuencia con su compromiso, que, a mi juicio, fue el factor que lo hizo obtener un triunfo sólido en diciembre del año pasado".

El otrora subsecretario subrayó "compartir el diagnóstico" del exministro de Seguridad Luis Cordero respecto a que se debiera aplicar las leyes aprobadas por la anterior Administración en materia de seguridad para no colapsar la vía legislativa, pero matizó en que esa postura "no es excluyente con una nueva agenda de seguridad".

"La capacidad de adaptación de las organizaciones criminales es muy superior a la capacidad de adaptación del Estado para combatir esos cambios. Y pensar que los cambios legislativos son momentos donde se cumple una agenda y después termina es no mirar el tema del crimen organizado de manera dinámica, como lo ven las organizaciones criminales", puntualizó.

"No la siento como una propuesta partisana"

Consultado respecto a si la ACOT de Kast tiene un distintivo sello republicano o de los partidos de Chile Vamos, Rodrigo Ubilla enfatizó que se trata de "una agenda completa que tiene expresiones de distinta naturaleza: Yo identifico como seis o siete ejes distintos. Habla de seguridad penitenciaria, de control fronterizo, habla de crimen organizado, se refiere a la Macrozona Sur".

"En ese sentido, siento que parte de los planteamientos que se discutieron en las campañas presidenciales de Evelyn Matthei, y del propio Kast, se recogen en esta propuesta", sostuvo.

"Entonces, no la siento como una propuesta partisana, la siento como una propuesta que refleja más bien una necesidad fundamental para seguir creciendo y para seguir reaccionando o respondiendo a las demandas que te genera el crimen organizado", resaltó la exautoridad.

"La oposición no tiene mucho espacio frente a una propuesta de esta naturaleza"

Ubilla también abordó la eventual reacción parlamentaria de los partidos no alineados con el Gobierno, y afirmó que "la oposición no tiene mucho espacio frente a una propuesta de esta naturaleza. Y no lo tienen porque la seguridad sigue siendo un tema prioritario".

"Porque esos parlamentarios que, frente a otro tipo de temas, construyen muros, barreras de contención para decir: no voy a aprobar la idea de legislar, no voy a participar en la discusión con el Gobierno, en esta u otra materia, en este caso, no creo que lo tengan", declaró.



Finalmente, el académico expresó que "el espacio que le dieron a la reforma económica en los partidos de oposición no lo van a tener en el caso de este paquete de medidas legislativas en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque el país está demandando cosas distintas".