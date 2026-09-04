El Palacio de La Moneda abrió sus puertas este viernes para habilitar el paso peatonal entre el Patio de los Cañones y el Patio de los Naranjos, permitiendo el tránsito de visitantes por el interior de la sede de Gobierno, quienes pudieron conocer parte de la historia que se guarda entre sus paredes.

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