La Moneda abrió sus puertas al paso peatonal por sus patios interiores
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El Palacio de La Moneda abrió sus puertas este viernes para habilitar el paso peatonal entre el Patio de los Cañones y el Patio de los Naranjos, permitiendo el tránsito de visitantes por el interior de la sede de Gobierno, quienes pudieron conocer parte de la historia que se guarda entre sus paredes.
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