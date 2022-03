A través de su cuenta de Instagram, el perro Brownie Boric Font saludó al Presidente Gabriel Boric tras asumir este viernes. "Me encuentro aquí frente a ustedes, en la que es una de las grandes sorpresas del destino, yo, un perrito quiltro, me convierto, por elección popular en el Primer Perro de la República", dijo la mascota. Además, reflexionó citando la letra de "Zun da da" de Zion ("Gabriel, tu encuentro no es algo casual: para mi es un poco ilógico, he vivido un acto histórico") y también hizo un llamado: "Recuerden ante el odio y negatividad: ¡Hakuna matata!".

LEER ARTICULO COMPLETO