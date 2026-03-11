Unión Española rindió un reconocimiento a Manuela Urroz, capitana de Las Diablas
Publicado:
Unión Española rindió un reconocimiento a la capitana de Las Diablas, Manuela Urroz, tras el histórico título conseguido por Chile en el Premundial de Hockey Césped 2026. El homenaje se realizó en el entretiempo del partido ante Magallanes por la Liga de Ascenso, en el Estadio Santa Laura.
