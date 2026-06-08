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"Mírenme de perfil...": Kast bromeó con panfleto PS que lo caricaturizó como Pinocho

Publicado: | Fuente: @GobiernodeChile (X)
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El Presidente Kast bromeó sobre el viralizado panfleto del Partido Socialista que lo acusó de "mentir" sobre los beneficios que trae la megarreforma a la ciudadanía y que incluyó una imagen suya con la nariz alargada, caricaturizándolo como Pinocho.

Durante la Exponor 2026, el Mandatario defendió los objetivos de la megarreforma y lamentó que su debate legislativo -actualmente desarrollado en la Comisión de Hacienda del Senado- "ha generado memes".

"Mírenme de perfil", dijo a renglón seguido en alusión a la propaganda opositora. "Yo me encuentro bastante armónico", añadió, entre las risas y los aplausos de los asistentes.

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