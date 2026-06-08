"Mírenme de perfil...": Kast bromeó con panfleto PS que lo caricaturizó como Pinocho
Publicado: | Fuente: @GobiernodeChile (X)
El Presidente Kast bromeó sobre el viralizado panfleto del Partido Socialista que lo acusó de "mentir" sobre los beneficios que trae la megarreforma a la ciudadanía y que incluyó una imagen suya con la nariz alargada, caricaturizándolo como Pinocho.
Durante la Exponor 2026, el Mandatario defendió los objetivos de la megarreforma y lamentó que su debate legislativo -actualmente desarrollado en la Comisión de Hacienda del Senado- "ha generado memes".
"Mírenme de perfil", dijo a renglón seguido en alusión a la propaganda opositora. "Yo me encuentro bastante armónico", añadió, entre las risas y los aplausos de los asistentes.