Kast defiende alza de combustibles y dice que no gobernará "en base a la popularidad"

El Presidente José Antonio Kast, en entrevista con la ARCHI, se refirió al impacto político del llamado "bencinazo" y a la caída en su nivel de aprobación en distintas encuestas, ante lo cual aseguró que su gobierno "no tomará decisiones en función de la popularidad, sino de la gestión y la responsabilidad fiscal".

El Mandatario fue consultado por sondeos recientes que muestran una baja en su respaldo ciudadano, así como por un alto nivel de desconfianza respecto de las razones entregadas por el Ejecutivo para explicar el alza en los combustibles. Frente a ello, Kast señaló que siempre observa las encuestas, pero que estas no determinan sus decisiones.

Según explicó, el incremento en el precio de las bencinas responde a un escenario internacional complejo y a la necesidad de evitar un mayor gasto de recursos públicos. A su juicio, aplicar el alza de manera gradual habría llevado al mismo resultado, pero con un costo fiscal más alto. "No vamos a comprar popularidad endeudándonos para después dejar al país en una situación crítica", afirmó.

El Presidente sostuvo además que el Ejecutivo ha buscado compensar el impacto en los sectores más vulnerables, especialmente a través del "fortalecimiento del transporte público y evitando alzas en las tarifas".

Al mismo tiempo, reconoció que la clase media también se ve afectada por el aumento de los combustibles, por lo que aseguró que "el ahorro fiscal permitirá destinar recursos a áreas como salud, seguridad y vivienda".

Consultado sobre la posibilidad de nuevas alzas si el precio internacional del petróleo sigue aumentando, incluso en escenarios donde el barril supere los 150 dólares, Kast indicó que "el Gobierno actuará con transparencia y responsabilidad, evaluando medidas paliativas si fuese necesario".

Asimismo, señaló que el Ejecutivo está analizando distintas propuestas surgidas desde el oficialismo y otros sectores, incluyendo apoyos focalizados en calefacción, transporte y grupos vulnerables, aunque insistió en que cualquier medida se tomará con criterios de responsabilidad fiscal.

Según dijo, el plan económico del Gobierno busca además "fortalecer la confianza internacional y atraer mayor inversión al país".