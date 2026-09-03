La esperada visita del Presidente Kast al alcalde de San Bernardo
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El alcalde de San Bernardo, Christopher White, recibió este jueves al Presidente José Antonio Kast en dependencias de esa comuna, cita que era esperada por el mundo municipal, después de que se revelara la planificación de un atentado en su contra por parte de grupos delictuales.
La reunión, en la que también participó el delegado metropolitano, Germán Codina, se extendió por cerca de media hora, y concluyó con un punto de prensa, en el cual las autoridades llamaron a la unidad para enfrentar el avance del crimen organizado.
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