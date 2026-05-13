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Sevilla acaricia la permanencia en Primera División tras remontar ante Villarreal un partido en el que llegó a ir perdiendo 2-0 tras los primeros minutos y en el que impuso su mayor necesidad a la del rival con la ayuda de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez.
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