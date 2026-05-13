El Presidente José Antonio Kast participó este miércoles del encuentro de túneles de Línea 7 de Metro en la estación que estará ubicada en la Avenida Isidora Goyenechea, en la comuna de Las Condes.

El Mandatario participó junto a el ministro de Transportes, Louis de Grange, el presidente de Metro, Patricio Rey, y su esposa María Pía Adriasola.

“El trabajo que realizan acá, que es desconocido porque están a 30 metros de profundidad, es lo que va a cambiar literalmente la vida a cercad de 1.600.000 personas”, señaló el Mandatario, quien destacó además que la Línea 7 -que conectará la comunas de Renca con Vitacura- registra un avance global cercano al 40% y más de 16 kilómetros de túneles excavados.

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