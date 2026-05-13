Miles de fieles recordaron a Juan Pablo II en Fátima
Publicado:
Fotos Destacadas
Lanzan medallas de bronce con emblemáticos personajes de la historia
Miles de fieles recordaron a Juan Pablo II en Fátima
Colo Colo tuvo apoyo masivo en la previa al duelo con Coquimbo Unido
Fotos Recientes
Presidente Kast participó de encuentro de túneles de Línea 7 de Metro
Sevilla festejó en el Estadio de La Cerámica de la mano de Suazo y Alexis
Miles de fieles recordaron a Juan Pablo II en Fátima
Varios miles de fieles peregrinaron al santuario de Fátima, en Portugal, en una jornada en la que se rezó por la paz en el mundo y se recordó el 45 aniversario del ataque al papa Juan Pablo II en Roma.
La llegada de los peregrinos se da el 13 de mayo pues ese día -en 1917- comenzaron las apariciones marianas que tres niños aseguran haber presenciado y que dieron inicio a tres profecías, que el mundo católico atribuyen al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la "conversión" de la Unión Soviética y el propio ataque contra el cardenal Wojtyla, el 13 de mayo de 1981.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados