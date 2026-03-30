Oficialismo insta al Gobierno a evaluar nuevas medidas de apoyo a la clase media y pymes

En un intento por mitigar el impacto de las recientes medidas económicas y la consecuente caída en la aprobación ciudadana, desde el oficialismo han propuesto al Gobierno generar un nuevo paquete de ayudas.

Según adelantó el diputado Diego Schalper (RN), desde su sector presentaron un plan específico a la Administración del Presidente José Antonio Kast, el cual busca respaldar a diversos sectores de la sociedad.

"Al plan le hemos llamado apoyo a la clase media, con medidas para las Pymes, con medidas para la familia", informó el parlamentario oficialista.

El diputado Diego Schalper (RN) detalló un plan de apoyo que su sector ha presentado a la Administración, centrado en fortalecer a la clase media y a las pequeñas y medianas empresas. (FOTO: ATON)

Sin embargo, dentro del propio Ejecutivo, existen diferentes enfoques sobre cómo abordar la situación. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, en un comité político de ministros, instó a centrar los esfuerzos en los programas ya existentes y aprobados por el Congreso.

"Tienen que saber que el Gobierno anunció siete medidas. Esas medidas están en camino a implementación y nosotros como Gobierno siempre tenemos en el foco a las familias, a las personas vulnerables de nuestro país que requieren de apoyo, y todas las conversaciones atraviesan ese foco", puntualizó la secretaria de Estado.

La presión por una respuesta más amplia desde el Gobierno no solo proviene de la oposición. Algunas voces del oficialismo exigen que se despliegue una agenda social desde el Ejecutivo, en parte también para cambiar la tendencia de las últimas encuestas.

Baja en las encuestas

Respecto a la situación de las últimas encuestas, que han registrado una caída del Gobierno en sus índices de aprobación a pocas semanas de asumir, la Administración de Kast le ha bajado el perfil.

Durante la mañana de este lunes, el Mandatario, ante la pregunta sobre esta situación, no respondió verbalmente, pero hizo un gesto con su dedo índice indicando que no le preocupaban.

Sin embargo, el tema se discute en el interior del Palacio de La Moneda, y se atribuye de forma directa a la controvertida decisión de no amortiguar el alza en los precios de los combustibles, que ha generado malestar en la ciudadanía.

La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, ha sido señalada como la autoridad peor evaluada por la ciudadanía, según los resultados de la última encuesta Cadem. (FOTO: ATON)

La crisis de popularidad también ha golpeado a figuras clave del gabinete. La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, que en la última encuesta Cadem es la peor evaluada por la ciudadanía, reiteró el compromiso del Ejecutivo con la gestión.

"Estamos bien, tenemos hartas cosas que hacer esta semana y estamos trabajando fuerte por los chilenos", dijo la autoridad.

Otro ministro que ha sentido el rigor de la opinión pública es el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha sido la autoridad visible tras la decisión relacionada con el Mecanismo de Estabilización del Precio del Combustible (Mepco).

La defensa del oficialismo a los ministros cuestionados

Desde el oficialismo, el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, reconoció la dificultad de la situación y la reacción ciudadana, aunque la catalogó como transitoria.

"Es natural que la primera lectura por parte de quienes sufren esa alza sea desquitarse, entre comillas, con los mensajeros, pero para quienes hacemos un análisis un poco más profundo, sabemos que es algo transitorio", afirmó el legislador.

Mientras que Schalper, al ser consultado por las críticas al ministro Quiroz, respaldó su gestión y aseguró que "se ha mostrado especialmente empático, y estoy seguro de que cuando él vea la oportunidad, vamos a avanzar cuando corresponda".