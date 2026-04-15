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Tópicos: País | Presidente Kast

Oposición acusó que el Ejecutivo se beneficiará con rebaja al impuesto corporativo

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Diputados del PS, FA y PC, acusaron que el Presidente José Antonio Kast y al menos seis ministros tendrán beneficio directo por su participación en grandes empresas.

Anunciaron que enviarán un oficio al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para postergar el ingreso del proyecto hasta aclarar la situación.

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Diputados del Partido Socialista, Frente Amplio y Partido Comunista acusaron al Presidente José Antonio Kast y al menos seis de sus ministros de tener interés directo en el proyecto de Reconstrucción Nacional, pues poseen participación en empresas que se verían directamente beneficiadas con la rebaja del impuesto corporativo.

Tras una revisión de las respectivas declaraciones de patrimonio e intereses, los parlamentarios pidieron a las autoridades transparentar al país el beneficio directo que tendrán con la futura ley en caso de ser aprobada.

El diputado Luis Cuello (PC) detalló: "El caso del Presidente de la República, José Antonio Kast, participa en una empresa, Inversiones Pawa, con un valor cercano a los 5.000 millones de pesos; en el caso del biministro Daniel Mas, de Energía y Economía, participa -solamente como ejemplo- en una empresa cuyo valor asciende a 43.000 millones de pesos. Y así tenemos otros ejemplos, como el ministro Quiroz (Hacienda) y el ministro Arrau (Obras Públicas)".

"En definitiva, ¿qué significa esto? Que ciertamente la reforma tributaria encubierta va a entregar un beneficio económico tanto al Presidente de la República, José Antonio Kast, como a los ministros", aseveró.

Los diputados anunciaron el envío de un oficio al ministro de Hacienda para pedirle que postergue el ingreso del proyecto hasta después de transparentar el conflicto de interés y el beneficio directo que tendrá cada autoridad del Ejecutivo.

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