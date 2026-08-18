La lluvia provoca deslizamientos de tierra en Tarapacá
Publicado:
Fotos Destacadas
Carguero gigante llegó al puerto de Valparaíso
La formación de Coquimbo Unido para enfrentar a Platense por el pasaje a cuartos en la Libertadores
Sistema frontal deja anegamientos y daños en Antofagasta
Fotos Recientes
Carguero gigante llegó al puerto de Valparaíso
La lluvia provoca deslizamientos de tierra en Tarapacá
La formación de Coquimbo Unido para enfrentar a Platense por el pasaje a cuartos en la Libertadores
Las lluvias en la Región de Tarapacá hay provocado diversos deslizamientos de tierra a lo largo de caminos y quebradas, además de inundaciones en las zonas urbanas.
Por ejemplo, algunos sectores fuera del radio de la ciudad donde Zofri almacena vehículos vieron en riesgo sus operaciones.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados