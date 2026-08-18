Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.4°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La lluvia provoca deslizamientos de tierra en Tarapacá

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Las lluvias en la Región de Tarapacá hay provocado diversos deslizamientos de tierra a lo largo de caminos y quebradas, además de inundaciones en las zonas urbanas.

Por ejemplo, algunos sectores fuera del radio de la ciudad donde Zofri almacena vehículos vieron en riesgo sus operaciones.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados