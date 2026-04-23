El Presidente José Antonio Kast encabezó este jueves la inauguración de la remodelación del Café Literario de Providencia, destruido durante el estallido social de 2019.

En una ceremonia en que también estuvieron presentes el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, y el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, el Mandatario fue crítico hacia quienes geneararon los daños.

"Uno se pregunta ¿por qué alguien quisiera, quisiera destruir un lugar como este? ¿Qué sentido tiene esa violencia irracional? Ese odio que se vio reflejado en un muro, en un vidrio, al extremo de quemar los libros", planteó el Jefe de Estado.

"Y uno dice: esto es una violencia irracional, no tiene sentido. Pero para algunos sí tiene sentido, porque es destruir la libertad, terminar con la libertad de los jóvenes que pueden empezar a soñar, pueden proyectarse. La lectura, el estudio da libertad. Y eso es lo que vemos lamentablemente hoy día en algunos establecimientos educacionales", sentenció.

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