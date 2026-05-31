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"Presidente presente": Kast lidera conversatorio ciudadano con vecinos de Villa Alemana

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Esta jornada, en la comuna de Villa Alemana (Región de Valparaíso), se desarrolla la sexta edición de "Presidente presente", conversatorio ciudadano en el que José Antonio Kast responde dudas e inquietudes de los vecinos convocados.

Como la instancia se realiza a un día de su primera Cuenta Pública, el Mandatario abordó temas como su controvertida "metáfora" en su promesa de campaña sobre las expulsiones de migrantes irregulares, y afirmó que "la mano cambió" y que irán "uno tras uno" contra aquellos que "entraron por la ventana".

Además, se refirió al alza de la bencina y mencionó que era consciente que la adhesión ciudadana, en consecuencia, iba a bajar; y reiteró que no se cortarán las prestaciones sociales en salud con el ajuste instruido por Hacienda.

Tras el evento, Kast se dirigirá a Cerro Castillo para terminar de preparar los últimos detalles del primer mensaje a la nación que dará el lunes en el Congreso.

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