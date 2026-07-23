El alcalde de Alto del Carmen, Cristián Olivares, alertó este jueves en Cooperativa sobre la difícil situación que enfrentan en la comuna tras los devastadores efectos del reciente frente de mal tiempo que golpeó a la provincia del Huasco, en la Región de Atacama.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el jefe comunal informó que, a pesar de lograr aperturas temporales en los valles, gran parte de la zona se mantiene sin servicios básicos y en condiciones de conectividad terrestre de muy alto riesgo.

Además del impacto en la infraestructura habitacional y el corte prolongado de luz y agua potable, Olivares dio cuenta que “una de las principales necesidades también es el alimento para forraje para los animales, alfalfa, pellets, que son cosas necesarias”.

“Las personas que viven de este rubro (ganado), sus animales ya llevan seis días sin comer y están muriendo producto del hielo y también producto del hambre. Eso es un poco crítico", explicó el alcalde, que también no ocultó su malestar por la lenta respuesta institucional del Ejecutivo a nivel regional.

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