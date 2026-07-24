Empresa dice haber repuesto "cerca del 60%" del agua potable en La Serena y Coquimbo

La empresa sanitaria Aguas del Valle dijo que ya repuso "cerca del 60% del servicio" de agua potable en las ciudades de La Serena y Coquimbo, tras los cortes derivados por turbiedad y daños en su infraestructura, derivados de los últimos sistemas frontales.

Según la firma, las medidas de mitigación se mantendrán mientras continúe la emergencia y hasta que se complete el ciento por ciento de la reposición; aunque no se detalló una fecha estimada.

"Hoy ya alcanzamos cerca del 60% de reposición. Seguimos desplegando todos nuestros esfuerzos para llegar al 100% de normalización", señaló el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.

Además, dijo que nuevos puntos de carga de camiones aljibe "nos ha permitido aumentar la frecuencia de abastecimiento de los estanques distribuidos en distintos sectores".

"Paralelamente, continúan las labores para reconstruir la infraestructura de la planta que resultó gravemente dañada por el temporal. La emergencia provocó el arrastre de barro, piedras y material, afectando instalaciones clave para la producción y distribución de agua potable, inutilizando incluso pozos, canales, etc.", detalla un comunicado de la sanitaria.

Minsal amplió campaña de vacunación en la región

En el marco de la reposición del suministro de agua potable, la ministra de Salud, May Chomali, enfatizó que "aún cuando sea agua potable, si su origen es un aljibe, debe ser hervida. No tenemos un aumento de la hepatitis A (por esta situación), que no lo vamos a ver hoy día, lo podríamos ver en algunas semanas más, pero por eso estamos tomando las medidas de prevención desde el día uno".

Respecto a los pacientes electrodependientes, la titular del Minsal señaló que existe "un catastro muy riguroso y todos esos pacientes tienen su equipo electrógeno".

"En relación con los pacientes de diálisis, también ha habido un contacto uno a uno y, en el caso de los pacientes crónicos, no hemos tenido alteraciones en la distribución de los medicamentos. Si no pudimos llegar a todos esos niños que tenían que vacunarse o a esos adultos mayores, que una persona que cuide a ese niño o adulto mayor, aun cuando no esté dentro de la población de riesgo, esté vacunada, también sirve. Por eso la hemos ampliado (la vacunación contra la influenza) a toda la comunidad", complementó.

Alcaldesa de La Serena criticó gestión de Aguas del Valle

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, se refirió a la compleja situación que se vive en poblaciones urbanas de la Región de Coquimbo, donde se han reventado alcantarillados y alguos ríos se han contaminado con aguas servidas, y apuntó contra la gestión de Aguas del Valle.

"Lamentablemente la empresa sanitaria no dio el ancho, no tuvo la planificación correspondiente. Esto no es una novedad porque la planta sabemos que está en un lugar de riesgo y sabemos que cuando viene el río turbio se cierran las bocatomas. Nos proyectaron que el día domingo iba a ser el día más complicado, así fue. Claramente la gente no está muy contenta", fustigó.

La jefa comunal explicó que el municipio ha "hecho lo que humanamente hemos podido; estamos con bidones de agua potable, agua embotellada, primero para que la gente no se enferme. Yo hoy día vengo de Quilacán; hay personas tenían problemas gastrointestinales porque sacaban agua de la lluvia para poder tomar. Entonces fue una situación grave".

Comunas como Andacollo continúan enfrentando un escenario crítico, cumpliendo varios días sin suministro de agua potable ni energía eléctrica. El balance oficial en la Región de Coquimbo por el temporal es de seis personas fallecidas y 11 desaparecidos, concentrando esta zona la mayor cantidad de víctimas a nivel nacional.