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La Araucanía: Golpeados por alza del diésel, dueños de microbuses no descartan retirar máquinas

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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Un grupo de 180 dueños de microbuses de Temuco y Padre Las Casas (Región de La Araucanía) instó al Gobierno a entregarles una ayuda económica para superar la "situación crítica" que ha desencadenado el alza del diésel.

El vocero Roberto Villalobos no descartó la posibilidad de retirar las máquinas, pues "tenemos que mantener la misma operación, no podemos generar ingresos adicionales, pero nuestros costos han crecido de manera muy significativa por el incremento del diésel".

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