Pese a que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso negó el permiso para el Carnaval Mil Tambores, la actividad se está realizando de igual manera en los cerros de Valparaíso con la participación de batucadas, agrupaciones andinas y organizaciones territoriales.

La apertura se realizó en el Muelle Prat este viernes, donde diez embarcaciones zarparon con bailarines y público a bordo. Durante esta jornada, se realizaron actividades en el Parque Violeta Parra y siete pasacalles en distintos puntos de la ciudad.

La actividad terminará este domingo con un pasacalle en la Plaza Aníbal Pinto a las 10:00 de la mañana. "Están convocadas las agrupaciones para comenzar a la hora en que Carabineros nos indique, y vamos a pasar por la avenida Pedro Montt hasta llegar a la Plaza del Pueblo", detalló Santiago Aguilar, director general del Carnaval Mil Tambores.

El evento coincidirá con la Maratón de Viña del Mar, lo que ha generado diferencias entre la organización y las autoridades debido a la disponibilidad del contingente policial.

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