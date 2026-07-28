Más de 1.700 camiones permanecen varados en el paso fronterizo Los Libertadores tras casi dos semanas de cierre ininterrumpido a causa de nevazones en la cordillera de Los Andes, situación que mantiene en alerta a las autoridades y gremios del comercio exterior.

En conversación con Cooperativa, el presidente y vocero de la Asociación Nacional de Agentes de Aduana (Anagena), Carlos Patricio Zulueta, expuso la dimensión de esta contingencia, alertando que los conductores enfrentan severas carencias de suministros básicos, abrigo y atención sanitaria en plena franja cordillerana.

"Tenemos pésimas condiciones para el caso de los choferes que están parados ahí. Tenemos problemas de la comida, les falta agua, se quedan sin gas para poder calentarse, les falta medicina. Hay algunos de ellos que están enfermos, entonces no hay médicos ahí porque ellos están detenidos a la vera del camino ahí. Problemas de peligros también por avalanchas eventuales, y problemas con la carga", alertó Zulueta.

Debido a esto, aseguró que "la parte humana es lo más crítico” que se enfrenta en la zona, “después viene toda la parte logística... Hay peligros también de seguridad, hay problemas de falta de medicina en un momento determinado, higiene”.

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