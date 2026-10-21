Autoridades decretaron alerta roja en la comuna de Arauco por un nuevo socavón en la Villa El Mirador, donde se registra una grieta que desde el 12 de octubre ha significado trabajos. Dicha fisura alcanzó los 400 metros y en medio del sistema frontal motivó la evacuación preventiva de 152 familias de las 400 que habitan el lugar.

El alcalde Mauricio Alarcón precisó que se trata de 112 viviendas de la Plataforma 100 y 40 de la Plataforma 200, esta última “que se supone estaba mayormente asentada, ha seguido desplazándose, si bien en menor grado, pero es un tema que para nosotros igual se constituye en una legítima preocupación.

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