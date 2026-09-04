Dichos de Milei sobre el golpe de Estado tensionan al oficialismo y abren flanco al Gobierno

Los dichos del presidente argentino, Javier Milei, durante el Foro de Madrid realizado en Santiago generaron críticas desde la oposición y sectores del oficialismo, luego de que se refiriera al golpe de Estado de 1973 y al expresidente Salvador Allende durante su intervención.

"Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años", afirmó el Mandatario argentino, quien además utilizó expresiones como "zurdos mugrosos" y "cáncer de la izquierda" durante su participación en el encuentro.

La exministra y nieta del expresidente, Maya Fernández, rechazó sus declaraciones y sostuvo que "no es contra mi abuelo, es contra un país. No se puede reivindicar el golpe de Estado", agregó que "Eso no lo podemos tolerar, que alguien de afuera nos venga a ofender, a llenar de odio. Nuestra historia se defiende y el legado del presidente Allende también se defiende".

Desde el Partido Comunista, su secretaria general, Bárbara Figueroa, cuestionó este tipo de encuentros: "Lo que uno debiera preguntarse hoy día, a la luz de los hechos y de los dichos de autoridades de otros países en nuestra nación, es si es correcto que se desarrollen este tipo de eventos con estas características y en el marco de visitas que no son visitas oficiales".

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), afirmó que "no podemos aceptar que un presidente de Argentina tenga el derecho a ser grosero e insultar a la historia política chilena" y pidió poner límite a los "excesos" de Milei.

En una línea similar, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, señaló a La Tercera que "si soy patriota, no es correcto que se esté permitiendo que se basuree con nuestra historia".

Gobierno descarta controversia

Desde La Moneda, el ministro Claudio Alvarado evitó escalar la polémica y sostuvo que el Ejecutivo no convertirá las declaraciones del Mandatario argentino en una discusión política interna. "El Presidente de la República participó en ese foro en su condición de jefe de Estado y utilizó un tono conciliador. Nosotros no vamos a transformar los dichos del presidente Milei en un foro especial, en un factor de controversia política interna", afirmó.

El secretario de Estado también fue consultado por otro de los flancos abiertos durante el encuentro: las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien aseguró que la denominada "Doctrina Donroe" sería fácil de aplicar bajo el Gobierno de Kast.

La expresión "Doctrina Donroe" combina el nombre del presidente estadounidense, Donald Trump, con la idea de la Doctrina Monroe. El concepto busca reafirmar la influencia de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe, además de limitar la presencia y expansión de potencias externas en la región.

Frente a las palabras del diplomático, Alvarado señaló que "a nosotros como Gobierno no nos corresponde hacer comentarios de los dichos, de las expresiones del señor embajador en un foro especial" y recalcó que la relación bilateral se desarrolla a través de Cancillería.