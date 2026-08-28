Chile y Japón proyectaron alianza estratégica con foco en minerales críticos e inversión tecnológica

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, subrayaron este viernes en Tokio el compromiso bilateral de fortalecer las relaciones, con especial atención a los minerales críticos.

Pérez Mackenna, en el marco de una visita oficial al archipiélago, se reunió con Motegi esta mañana y "manifestó su deseo de fortalecer los lazos económicos mediante la introducción de la tecnología avanzada de Japón", indicó el Ministerio de Exteriores nipón en un comunicado.

Ambos cancilleres reafirmaron además "su compromiso de fortalecer las relaciones estratégicas, particularmente en el ámbito de la seguridad económica, incluyendo los minerales críticos".

El encuentro tuvo lugar un día después de que Pérez Mackenna se reuniera con directivos de las compañías japonesas Mitsui, Sumitomo, Marubeni y NTT en Tokio. Un encuentro en el que, según un comunicado de la cartera chilena, el canciller urgió a las empresas a invertir en el país.

"Queremos seguir profundizando nuestra relación económica con Japón y atraer nuevos proyectos que contribuyan a diversificar nuestra economía y generar más oportunidades de desarrollo para Chile. Porque más inversión es más trabajo y una mejor calidad de vida para los chilenos", afirmó el ministro en la red social X tras el encuentro.

Japón es el último de los destinos de una gira asiática que ha llevado al canciller chileno a China y Vietnam, con una agenda que pone el foco en el fortalecimiento de las relaciones con Asia y generar nuevas oportunidades de inversión.

En Pekín, Pérez Mackenna y su homólogo chino, Wang Yi, abogaron por profundizar sus lazos económicos y ampliar la cooperación tecnológica, con especial atención a ámbitos como la inteligencia artificial (IA) y la economía digital.