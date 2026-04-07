Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Venezuela

Canciller de Venezuela arremetió contra Kast y descartó normalizar relaciones diplomáticas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Yván Gil calificó de "imposible" dialogar con Chile mientras el Presidente mantenga lo que denominó una postura de "ataque y desprecio" hacia el país caribeño.

La molestia surgió luego de que el líder republicano, en su visita a Argentina, afirmara que la captura de Maduro facilitará el restablecimiento de vínculos y las expulsiones.

Canciller de Venezuela arremetió contra Kast y descartó normalizar relaciones diplomáticas
 EFE / ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo este lunes que es "imposible" hablar en serio de relaciones diplomáticas con Chile.

"Resulta extraño que José Antonio Kast hable de 'restablecer relaciones' mientras convierte cada declaración en un ataque contra Venezuela y contra los venezolanos", señaló en una publicación en Telegram.

El canciller venezolano dijo que "así es imposible hablar en serio de relaciones consulares o diplomáticas: no se puede pedir diálogo mientras se siembra desprecio, ni hablar de respeto mientras se agrede".

"Al final, más que política exterior, el presidente Kast le habla a un público extremista, con mucho ruido, mucha pose y muy poca seriedad", concluyó Gil.

Este mensaje se dio después de que Kast dijera este lunes en Buenos Aires que la salida de Nicolás Maduro del Gobierno de Venezuela, tras su captura por parte de tropas estadounidenses, permitirá "restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables" con el país petrolero.

"La salida del narcodictador Maduro, que actualmente está siendo procesado en Estados Unidos, nos va a permitir a varios países poder restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables con un país que estaba cerrado a la posibilidad de recibir de vuelta a sus propios compatriotas", expresó el Mandatario chileno.

Kast ofreció una rueda de prensa en Buenos Aires tras reunirse con su homólogo Javier Milei, con motivo de su primer viaje oficial al exterior como Presidente de Chile.

Afirmó que su Gobierno va a "ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas" y confió en que los venezolanos y otros extranjeros sin papeles se irán del país de manera voluntaria.

"Esta narcodictadura se esforzó mucho, a mi juicio, en obligar a personas a salir de su patria. Eso con el tiempo se va a ir regularizando", consideró Kast, quien también deseó que se puedan restablecer los vuelos entre Chile y Venezuela.

Venezuela rompió sus relaciones con varios países de América Latina, entre esos Chile, en medio de las críticas al Gobierno chavista, la mayoría de ellas tras la última elección presidencial de 2024 cuando Maduro fue proclamado en una reelección entre denuncias de fraude de la oposición.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada