Alerta oncológica: Un 95% de los pacientes ya inició tratamiento

El Ministerio de Salud (Minsal) finalizó este martes el plan de alerta oncológica tras lograr que el 95% de los 30.348 pacientes que integraban la lista de espera prioritaria a nivel nacional ya recibieran atención médica.

A tres meses de la declaratoria, las autoridades confirmaron que la red pública resolvió estos casos mediante un proceso de contacto directo y actualización de diagnósticos, logrando vincular al 100% de los usuarios con sus respectivos centros hospitalarios para garantizar la continuidad de sus cuidados.

Según se informó, este proceso requirió un despliegue territorial para actualizar el estado situacional de cada patología, reordenar las prioridades médicas y establecer un sistema permanente de acompañamiento.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el 95% de este grupo ya comenzó sus esquemas terapéuticos o recibió las prestaciones médicas requeridas. (FOTO: ATON)

Del total de prestaciones concretadas durante el periodo de alerta, un 94% se resolvió de forma interna a través de los hospitales de la red pública de salud, mientras que un 6% requirió derivación hacia clínicas e instituciones de la red privada para garantizar una oportunidad de atención adecuada.

Evaluación de la ministra Chomali

La titular de la cartera de Salud, May Chomali, abordó el alcance de la gestión realizada, destacando que lograron en estos meses "vincular al 100% de los pacientes" asociados a este plan.

Asimismo, dio cuenta que "hay un porcentaje de los pacientes que rechazaron la derivación a segundo prestador, por eso no hemos llegado al 100% de inicio, pero están todos conectados con sus hospitales".

"La segunda etapa para los para los pacientes GES es poner todos los esfuerzos en esto de la activación automática al segundo prestador y seguir solamente con el flujo de pacientes", afirmó la secretaria de Estado.

A tres meses de la promulgación de la alerta oncológica, el Ministerio de Salud entregó el balance final de la estrategia. (FOTO: EFE)

Finalmente, en relación con la estrategia para las listas de espera de carácter general, Chomali precisó que, "en las listas de espera no GES, estamos trabajando para que nos ayuden a entender la causa raíz de este problema".