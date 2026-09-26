Doctora broncopulmonar: El cambio climático prolonga la alergia e intensifica sus síntomas

La doctora Myriam Betancourt, pediatra broncopulmonar, explicó en Cooperativa que el cambio climático prolonga el periodo de alergia e intensifica sus síntomas, generando cuadros cada vez más persistentes en la población debido al impacto directo de las precipitaciones invernales y la contaminación ambiental.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera explicó que la temporada de alergia no se comporta de la misma manera en todo el territorio nacional, ya que los "tipos de pólenes varían según la zona geográfica".

Mientras en la Región Metropolitana el peak comienza en septiembre, con la alta concentración de pólenes como el plátano oriental, en el sur del país "desde mayo ya tenemos diferentes tipos de pólenes que dependen de árboles y arbustos de hoja perenne como el ciprés y el cedro".

La experta también profundizó sobre los efectos de las intensas lluvias -que se han registrado este año en todo el país- en la temporada de alergias: "El cambio climático afecta porque tiene que ver con el clima, la humedad y la producción de pólenes. El periodo de polinización se ha prolongado debido al cambio climático respecto a años anteriores", puntualizó.

Betancourt advirtió que la extensión del período de alergia "preocupa a los expertos, porque si esto lo asociamos a la contaminación ambiental, se nos crea un problema de un daño tóxico para la vía aérea, que se traduce en síntomas muy persistentes de tos recurrente, picor en ojos, nariz y secreciones frecuentes y recurrentes en la vía aérea superior".

No obstante, la especialista aseguró que tener alergia "no significa que debamos dejar de salir, practicar deportes o compartir actividades al aire libre: lo importante es reconocer los síntomas y dar un tratamiento adecuado, ya que la alergia controlada permite tener una buena calidad de vida".