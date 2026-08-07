Cámara propone reforma estrucutural a sistema de licencias médicas

Por una mayoría de 106 votos a favor y tres abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este viernes el informe final elaborado por la Comisión Especial Investigadora sobre el correcto otorgamiento y uso de licencias médicas en el sector público.

El origen de esta indagatoria parlamentaria se remonta a las denuncias presentadas por el mal uso de reposos médicos por parte de personal estatal, quienes infringieron sus periodos de convalecencia realizando viajes al extranjero, hecho expuesto inicialmente en informes presentados por la Contraloría General de la República.

Uno de los aspectos más severos de las conclusiones es que se constató que diversas reparticiones estatales ya estaban al tanto de estas prácticas antes de que el ente contralor emitiera sus dictámenes.

La investigación concluyó que el fenómeno no puede abordarse como un hecho contingente o coyuntural, sino como una debilidad institucional de amplia escala que compromete seriamente los recursos estatales y el servicio a la ciudadanía.

La propuesta persigue unificar los criterios de otorgamiento, control y fiscalización entre el sector público y el sector privado. (FOTO: ATON)

"Existen patrones de abuso que son incompatibles con el principio de probidad administrativa", advirtieron desde la Cámara Baja.

Reforma a licencias médicas públicas

Tras aprobar el informe emitido por la Comisión Especial Investigadora sobre licencias médicas en el sector público, la Cámara planteó avanzar en materia legislativa hacia una reforma estructural integral para corregir los vacíos del sistema de reposos de los funcionarios estatales.

El objetivo central de las sugerencias parlamentarias busca unificar criterios de otorgamiento, control y fiscalización, alineando los estándares de la administración pública con la regulación del sector privado.

Dentro de las medidas normativas contempladas en el texto aprobado, destaca la modificación del esquema de remuneraciones durante los periodos de reposo.

Según sostiene el informe respaldado por la Cámara, la propuesta emanada tras esta fiscalización también contempla que la citada reforma esté orientada a homologar el tratamiento en esta materia entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado.

Fin al 100% del sueldo indefinido y sanciones disciplinarias más severas

De esta manera, plantea revisar el régimen de financiamiento de las licencias médicas para eliminar el beneficio del 100% de cobertura del salario de forma indefinida, y reemplazarlo por una reducción progresiva.

A nivel sancionatorio, las recomendaciones apuntan a considerar de forma explícita el uso fraudulento de licencias como un quebrantamiento a la probidad administrativa, extendiendo la responsabilidad de los funcionarios hasta tres meses después de haber presentado sus renuncias.

Asimismo, el informe plantea establecer la inhabilidad para ejercer cargos públicos en casos comprobados de fraude en el uso de licencias médicas.

Los parlamentarios recalcaron en el informe que "lamentablemente, no se trata de casos aislados, sino de fallas estructurales que afectan al Estado". (FOTO: ATON)

Igualmente, reducir los plazos para la realización de los procesos disciplinarios y aumentar el monto de las sanciones de multa a los funcionarios, de 20 a un 50 por ciento de la remuneración mensual. Esto, para reducir el uso de sanciones de suspensión con goce de sueldo.

Tabla orientativa e integración digital con PDI y registros laborales

En el área de fiscalización general, el escrito propone establecer una Tabla Orientativa de Reposo que fije rangos de días según la dolencia y la ocupación del trabajador, mecanismo diseñado para estandarizar criterios y prevenir irregularidades conservando la autonomía profesional de los facultativos.

De igual forma, las conclusiones aprobadas señalan la urgencia de transitar hacia la modernización tecnológica del sistema.