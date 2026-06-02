El representante de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Chile, Giovanni Escalante, aseguró en El Diario de Cooperativa que nuestro país está "debidamente preparado" para enfrentar un eventual brote de virus ébola como el que en este momento azota a África Central.

De hecho, el facultativo felicitó "a todos los países de América Latina, y en particular a Chile", por seguir los lineamientos de la emergencia internacional declarada, ya que "han sido muy proactivos en la revisión y actualización del reglamento sanitario internacional, que es un mecanismo de protección para los países".

"En el caso de Chile -y ya la ministra (de Salud, May Chomali) lo ha resaltado-, están debidamente preparados para este tipo de brotes y otros, con un sistema de vigilancia epidemiológica que está en todos los puntos de ingreso del país", aseveró Escalante.

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