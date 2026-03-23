El cirujano digestivo Attila Csendes, Premio Nacional de Medicina 2026, es una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la cirugía gástrica en Chile. De origen húngaro y radicado en nuestro país desde su infancia, fue pionero en la introducción de la endoscopía moderna y ha dedicado su carrera al estudio y tratamiento de enfermedades digestivas, con un legado marcado por la investigación, la docencia y la relación directa con sus pacientes.

En conversación con Cooperativa, el especialista repasó la evolución de la salud gástrica en Chile, la disminución de patologías como las úlceras y el rol clave del tratamiento del Helicobacter pylori en la prevención del cáncer gástrico. En un tono más personal, reflexionó: "Siempre he sentido una relación mágica entre el cirujano y el paciente, porque el paciente sabe que esta persona entró en su cuerpo. Eso es algo maravilloso, entrar dentro y sanarlo".

El doctor también analizó los desafíos actuales en medicina, como el aumento de cánceres digestivos, el auge de la cirugía bariátrica y los nuevos fármacos para la obesidad. En ese contexto, llamó a reforzar el seguimiento de los pacientes a largo plazo y a entender dichos tratamientos desde una mirada integral, más allá de los resultados inmediatos.

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