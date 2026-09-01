Ferrari homenajeará este fin de semana a Michael Schumacher con motivo del Gran Premio de Italia en Monza, 30 años después de la llegada del piloto alemán a la escudería, con una decoración especial en sus vehículos y varias actividades. Los Ferrari SF-26 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton lucirán una decoración inspirada en el F310 que Schumacher pilotó en su primera temporada con Ferrari, en 1996.

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