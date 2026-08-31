La chica reality Ignacia Michelson ganó el concurso "Miss Grand Chile 2026", por lo que representará al país en la final internacional del certamen nacido en Tailandia en 2013 y que este año se celebrará en India, durante octubre.

Con el eslogan "Alto a la guerra y la violencia", el concurso ha reunido en sus últimas versiones a cerca de 80 candidatas, y se le reconoce una presencia más relevante en América Latina y Asia.

LEER ARTICULO COMPLETO